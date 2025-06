Felipe Simas aparece fazendo pregação em igreja evangélica

Simas recebeu incentivo dos fãs. "Eu sempre o admirei, agora mais ainda! Que Deus abençoe e continue usando a sua voz para trazer o evangelho de Jesus ao mundo", escreveu uma seguidora nos comentários da publicação.

O artista se converteu há 10 anos e já falou sobre o assunto em várias entrevistas. "Meu papel na arte, hoje em dia - e se não fosse na arte, seria na padaria - seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa", contou ao Hub Podcast em dezembro do ano passado.