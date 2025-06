Família se manifesta sobre morte do pai de Jão: 'A vida dele mora em nós'

Jão, 30, e sua família se manifestaram pela primeira vez sobre o falecimento do pai dele, Carlos Alberto Balbino.

O que aconteceu

A mãe do cantor, Catarina Romania, divulgou um texto sobre o tema, assinado também por Jão e a irmã deste, Isabela. "Obrigado a todos que o amaram, assim como nós amamos, todos os dias. A saudade já está castigando, mas também estamos cheios de vontade de deixar que a coisa que ele mais tinha se propague: vontade de viver", pede a mensagem, publicada no perfil pessoal de Catarina no Instagram.

Eles enalteceram as qualidades e a trajetória de vida de Carlos Alberto. "Por favor, não lembrem dele com pesar, nem com tristeza — ele ia te xingar e te chamar pra tomar uma cerveja com ele. Lembrem das histórias. Porque ele viveu, aproveitou, amou, brigou, perdoou, fez amigos no mundo todo. Batalhou muito e nós vamos honrar a sua vida pra sempre. Temos certeza que ele foi a pessoa mais carismática e bondosa que você já conheceu, que raro encontrar alguém que brilhe tanto. A vida dele mora em nós. Te amamos, te amamos, te amamos. Com amor, Catarina, Isabela e João."