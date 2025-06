Ex de Marcello Novaes volta a criticar término: 'Jogo para nos manipular'

Saory Cardoso, 29, voltou a criticar o fim de seu relacionamento com Marcello Novaes, 62.

O que aconteceu

A modelo comparou o que viveu com o ator ao fim do noivado do cantor Luan Pereira e Duda Correa. Ontem, a ex do músico disse que o término aconteceu pelo telefone. "Situação super parecida com a minha e sigo achando lamentável, ô, raça!", disse Cardoso ao compartilhar um post no Instagram.

Saory criticou a postura de Luan e Marcello. "Terminam relações por motivos idiotas (que, na real, nem acredito que seria de verdade, acho que é um jogo para nos manipular quando algo não sai do jeito que os alecrins dourados querem)", escreveu.