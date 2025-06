Ex-Casamento às Cegas sofre acidente na cozinha e tem queimadura de 2º grau

Apesar do susto, o acidente não trouxe consequências graves nem para ela, nem para o bebê que espera. "Graças a Deus não aconteceu nada nem comigo, nem com o neném e nem com o Alexandre. A gente já foi ao hospital, olhei o neném e está tudo bem. Só fiquei assustada. Que sirva de alerta para todas as pessoas. Muito cuidado com panela de pressão! Poderia ter sido muito pior."

Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz integraram o elenco do reality Casamentos às Cegas. Eles participaram da quarta temporada da atração da Netflix.