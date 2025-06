Em meio a treta familiar, David Beckham receberá título de cavaleiro

David Beckham, 50, vai ser condecorado cavaleiro pelo rei Charles III em meio a uma treta familiar envolvendo seu filho mais velho Brooklyn e a nora Nicola.

O que aconteceu

De acordo com a BBB Sport, David Beckham deve receber o título de cavaleiro em homenagem ao aniversário do Rei Charles, na próxima semana. O ex-capitão da seleção inglesa de futebol já foi tem um título da Ordem do Império Britânico (OBE) em 2003.

Sua esposa, Victoria, será conhecida como Lady Beckham. Beckham já era cotado para receber o título há alguns anos.