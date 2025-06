Ditadura e festa de traficantes: as polêmicas de 'Chaves' na América do Sul

"Chespirito: Sem Querer Querendo", série lançada ontem pela HBO Max, traz uma representação dos bastidores de "Chaves" —"El Chavo de Ocho"— , além de contar a história do autor da obra, Roberto Gómez Bolaños. Sucesso em toda a América do Sul, o programa protagonizou polêmicas no Chile e na Colômbia.

Espetáculo em Santiago

Os integrantes do programa "Chaves" foram criticados após se apresentarem no Chile em 1977. O grupo fez um show no Estádio Nacional de Santiago, local usado como centro de detenção e tortura por Augusto Pinochet em 1973. O militar assumiu o governo após um golpe de estado que destituiu e matou o presidente anterior, Salvador Allende.

Bolaños falou sobre o tema apenas 28 anos depois da apresentação. Em sua biografia, "Sem Querer Querendo", lançada em 2005, o autor de "Chaves" destacou que os artistas não sabiam do uso do estádio como centro de torturas. Porém, afirmou que o grupo se apresentaria no local mesmo se soubesse.