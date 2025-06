Deborah Secco sobre namoro: 'Tenho me experimentado diferente'

Deborah Secco ainda refletiu sobre repensar suas escolhas. "A gente repensa quem a gente quer ser de fato. Acho que tenho me experimentado diferente. Sei o quanto deve ser difícil [para o Dudu] se relacionar com uma pessoa pública como eu. Então, o que posso fazer para ajudar? Nessa dinâmica, ele cede um pouquinho, e eu cedo um pouquinho. Todo mundo pergunta dele e do relacionamento, mas ele é pessoa muito discreta e escolhemos viver assim."