Clarice cai para trás ao descobrir que a filha é uma pessoa horrível

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, Clarice (Carol Castro) descobre que Bia (Maisa) é uma pessoa horrível.

O que vai acontecer

Após uma conversa com Lígia (Palomma Duarte), Bia decide contar para a mãe que não perdeu a virgindade com Beto (Pedro Novaes). "Eu preciso confessar: o Beto nunca tocou em mim! Desculpa, mommy. Eu estava desesperada com o noivado do Beto, não sabia o que fazer. Não foi premeditado, tive a ideia na hora em que vi o Beto chegando bêbado e improvisei!", revela.