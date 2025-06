Bruno Krupp é preso por participar de agressão de 2 homens em boate no Rio

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp, 27, foi preso, na noite de hoje, pelo envolvimento no espancamento de dois homens em uma boate na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, no último dia 23 de maio. Além dele, que já foi detido por matar um adolescente de 16 anos em 2022, outros três envolvidos foram detidos pela Polícia Civil.

O que aconteceu

O Ministério Público do Rio de Janeiro expediu pedido de prisão para Bruno e mais cinco pessoas por uma briga numa boate. O modelo foi preso preventivamente por incentivar os amigos a agredirem as vítimas.

Segundo a denúncia, a confusão teria iniciado dentro da boate, com trocas de olhares "com cara de ódio", e as agressões ocorreram quando os dois homens se encontraram com o grupo de amigos de Bruno Krupp no estacionamento.