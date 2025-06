Atriz de 'Renascer' entra em 'Vale Tudo' com personagem misteriosa

Samantha deve viver uma personagem que tem ligação direta com o grande segredo de Odete Roitman. Ela é a neta de Nice (Teca Pereira), mulher que é frequentemente visitada pela vilã da trama.

No programa Mais Você de hoje, os apresentadores Talitha Morette e Fabricio Battaglini deram spoilers sobre a neta de Nice, que deve se chamar Ana Clara. "A neta da Nice estuda em Campinas e ela vai chegar para ajudar a avó que não está mais dando conta do serviço sozinha. Anota aí, essa menina vai ser uma pedra no sapato da Odete", disse a apresentadora. "Eu acho que tem alguma coisa a ver com o filho da Odete", completou o apresentador.

Nice (Teca Pereira) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Outro nome que surgiu na abertura de 'Vale Tudo" é Guilherme Magon. O ator deve viver Leonardo, filho de Odete Roitman que mora escondido após um acidente de carro.

A trama envolvendo Leonardo está diferente da novela original, exibida em 1988. Na outra versão de "Vale Tudo", o jovem morreu após um acidente de carro e Heleninha (Paolla Oliveira) levou a culpa pelo ocorrido.

Odete manipulou Heleninha para que acreditasse que causou o acidente. Porém, no fim da trama, é revelado que quem dirigia o carro no momento da tragédia era a própria vilã.