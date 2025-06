Aos 90, estrela de 'Vale Tudo' tem Alzheimer e vive no Retiro dos Artistas

Iris Bruzzi, 90, vive atualmente no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Atriz veterana interpretou Eunice na primeira versão de "Vale Tudo" (1988), personagem é vivida por Edvana Carvalho no remake exibido atualmente.

Saúde e trajetória

No lar que abriga artistas idosos, atriz recebe cuidados diários e trata o Alzheimer, conta Cida Cabral, administradora do Retiro, a Splash. A doença neurodegenerativa progressiva causa a deterioração das funções cognitivas, especialmente a memória.