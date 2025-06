Ana Castela exibe físico e mostra resultados de treino: 'Tropa do musculão'

Ana Castela, 21, dividiu os resultados de seu treino com os seguidores.

O que aconteceu

A cantora postou vídeos exibindo o físico na academia. Ela surgiu flexionando os músculos das costas e dos braços, e fez poses na frente do espelho.

Ana celebrou seus avanços na rotina fitness. "Tropa dos que têm musculão", brincou ela nos stories do Instagram, fazendo referência à música "Tropa do Chapelão", sua parceria com o DJ Diplo.