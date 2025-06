10 filmes espíritas para assistir e refletir sobre a vida e a morte

2 Sombras da Vida (2017)

Um drama emocionante sobre um homem que, após a morte, se torna um fantasma e observa a vida seguir sem ele. A obra aborda temas como luto, memória e a passagem do tempo de uma forma poética e tocante. É possível alugar o filme na Apple TV+.

3 Personal Shopper (2016)

Um thriller psicológico com Kristen Stewart, que interpreta uma médium em contato com o mundo espiritual. O filme te prende do início ao fim, explorando temas como luto, comunicação com o além e a busca por respostas. A produção levanta questões sobre a vida após a morte, a comunicação com espíritos e a busca por significado. Disponível no Apple TV+.

4 Além da Vida (2010)

Dirigido por Clint Eastwood, este drama explora diferentes perspectivas sobre a morte e o contato com o além. O filme levanta questões sobre a vida após a morte, a comunicação com espíritos e a busca por significado. Também disponível no Apple TV+.