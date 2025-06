Viviane Araujo passa por nova cirurgia em São Paulo: 'Pela quarta vez'

Após a cirurgia, a equipe da artista informou que ela já passa bem. "A cirurgia da Viviane correu super bem e ela já está em recuperação! Em breve ela estará de volta por aqui juntinho com vocês", disse o perfil dela.

Viviane já rebateu críticas sobre sua hérnia umbilical no início do ano. "Tem preconceito em tudo. Eu não posso fazer nada por essas pessoas. Isso não me atinge, mesmo", declarou ela antes do Carnaval. Na ocasião, ela informou que faria o 4º procedimento após seu trabalho na novela "Volta Por Cima" (Globo).