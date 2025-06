Tom Cruise entra para o Guinness Book após saltos de paraquedas em chamas

Tom Cruise, 62, quebrou o recorde de pessoa que mais saltou de paraquedas em chamas.

O que aconteceu

O astro conquistou o feito inédito após saltar 16 vezes nessas condições. O feito foi reconhecido hoje pelo Guinness World Records. "Tom não apenas interpreta heróis de ação — ele é um herói de ação", disse Craig Glenday, editor-chefe do Guinness Book.

Os saltos de Cruise aconteceram nas filmagens de "Missão: Impossível — O Acerto Final". O ator se jogou 16 vezes de um helicóptero com paraquedas encharcados de combustível e que pegavam fogo no ar. Na sequência, ele corta os restos do dispositivo em chamas e aciona outro paraquedas reserva.