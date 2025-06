Adriana e Dhomini, Emilyn e Everton, Carol e Radamés estão na 6ª DR

Carol e Radamés votaram em Ana Paula e Antony;

Silvia e André votaram em Ana Paula e Antony;

Ana Paula e Antony votaram em Carol e Radamés;

Carol e Radamés foram indicados pela casa.

Esferas do Poder

Ana Paula e Antony estavam com as Esferas do Poder e precisaram escolher entre dois poderes: Imunizar um casal à votação de hoje, exceto eles, ou escolher um casal para cada voto recebido ter peso dois.