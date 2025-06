Segregação racial e vampiros estão na receita de 'Pecadores'

"Dept. Q." é uma diversão inteligente e, ao que parece, com uma segunda temporada a caminho.

"Dept. Q", 2025

Criação Scott Frank, Chandni Lakhani

Elenco Matthew Goode, Chloe Pirrie, Leah Byrne

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer)

Para quem acompanha séries sul-coreanas, nem é preciso indicar "Um Bom Garoto", porque a presença do ídolo Park Bo-gum já garante a audiência de milhares de garotas. Agora, ele está nessa série esperta em que um grupo de ex-atletas olímpicos é recrutado para formar uma divisão da polícia. A série, com episódios lançados a cada semana, cria boas situações em que as habilidades dos jovens ajudam no combate ao crime. "Um Bom Garoto", 2025 | Criação - Lee Dae II | Elenco - Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se | Classificação - 12 anos | Onde - Prime Video

É quase um subgênero dos filmes de ação criar histórias em que ex-policiais são obrigados a voltar ao trabalho. Mas "Sara" tem a singularidade de ser uma minissérie italiana, trazendo um sotaque diferente. Para investigar a morte do filho, a ex-agente Sara retoma o trabalho nas ruas. Além de uma série de assassinatos, ela se defronta também com segredos do filho. A atriz Teresa Saponangelo conduz bem demais a trama. "Sara: A Mulher nas Sombras", 2025 | Criação - Carmine Elia | Elenco - Claudia Gerini, Giacomo Giorgio, Teresa Saponangelo | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix