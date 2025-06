Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6 a 14/6

César esconde Fátima e cumprimenta Odete. Aldeíde apoia Poliana. Maria de Fátima diz a César que precisa se aproximar de Solange e colocar uma pessoa na casa de Afonso para monitorar a relação do casal. Lucimar estranha que Raquel tenha pedido a ela o telefone de Marina, que trabalha na casa de Celina. Renato não aceita o fato de Marco Aurélio e Leila estarem apaixonados. Igor conta a Afonso que Maria de Fátima está apaixonada por ele. Maria de Fátima pede para Marina ajudá-la a ficar com Afonso. Suzana comunica a Renato que Marieta voltará a ser secretária. Solange observa Afonso com Maria de Fátima.

Quarta-feira, 11 de junho

Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma. Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua emprensa de catering para os sócios do restaurante da hípica. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.

Quinta-feira, 12 de junho

César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.

Sexta-feira, 13 de junho