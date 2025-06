Raquel é humilhada após acidente com Poliana em 'Vale Tudo'; entenda

Nesta quinta-feira (5), em "Vale Tudo" (Globo), Poliana sofre um acidente, e Raquel se vê obrigada a servir no evento de Heleninha. Mais tarde, a cozinheira comenta com Maria de Fátima como se sentiu humilhada no evento em que estava o ex-namorado e a pintora.

Ivan (Renato Góes), Raquel (Taís Araújo) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Afonso e Solange se desentendem novamente. Leila e Bruno vão à casa de Marco Aurélio visitar Sarita. Leila conta a Marco Aurélio que não está mais com Renato. Odete alerta Celina para não ter ilusões com Estéban, um marchand que ela contrata para intermediar as vendas de suas obras.