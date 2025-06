Poze do Rodo diz que policiais voltaram à casa da família após sair prisão

Artista estava preso em área destinada a membros do Comando Vermelho. Durante o processo de triagem, o cantor afirmou não ter problemas em conviver com a facção.

Justiça concedeu habeas corpus um dia antes do funkeiro sair da prisão. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.

Defesa do MC argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.

O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.