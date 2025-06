Pedro Cardoso critica Leo Lins e detona stand-up: 'Serpente do fascismo'

Pedro Cardoso, 62, usou suas redes sociais hoje para criticar Leo Lins, condenado por proferir discursos preconceituosos contra "diversos grupos minoritários".

O que aconteceu

O ator iniciou falando sobre Leo. "Sobre Leo Lins, sugiro que leiam, no site Pretessências, a opinião de Aquiles Argolo. As palavras de Argolo, como sempre, dão-nos a dimensão da potência da violência racista no brasil; e a proporcional reação que, ainda bem, lhe oposta."