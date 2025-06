Paolla Oliveira exibe rotina de treino: 'Mexer o corpo e cuidar da mente'

Paolla Oliveira, 43, publicou nas redes sociais registros de sua rotina na academia.

O que aconteceu

O treino da atriz envolveu abdominais, prancha isométrica e leg press de 45°. "A vida é movimento, e não sou eu que vou ficar parada! Mexer o corpo para cuidar da mente", escreveu ela no Instagram.

Os seguidores de Paolla ficaram admirados com a disposição da atriz. "Deus me livre treinar na mesma academia que a Paolla! Eu não ia fazer merd* nenhuma. Ia só ficar admirando a beleza dessa deusa", derreteu-se uma internauta. "Como as pessoas conseguem normalizar treinar ao lado dela?", admirou-se outra. "Minha inspiração na academia!", definiu uma terceira.