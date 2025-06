De bilhetes a gentilezas: o comportamento de P. Diddy em seu julgamento

Sean Combs, o P. Diddy, age atenta e tranquilamente durante seu julgamento por tráfico sexual, extorsão e outros crimes, segundo um jornal.

O que aconteceu

Comportamento do magnata contraria depoimentos de sua violência e temperamento explosivo. A informação foi divulgada pelo The New York Times.

Reações do rapper ficam de fora dos holofotes, já que câmeras são proibidas. De acordo com o jornal, ele passa bilhetes para os advogados, puxa as cadeiras para as mulheres de sua equipe jurídica e manda beijos à mãe.