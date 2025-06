Musa do OnlyFans grava vídeo com 20 homens, e marido pede divórcio

Seguidores dividiram opiniões nos comentários do post, deixando críticas e mensagens de apoio. "Você é linda. Você não precisa de 20 caras. Você pode ser feliz com 1", escreveu um homem. "Você está realmente procurando compaixão? Ou está fazendo disso uma piada?", questionou outro. "Eu juro, se alguém realmente acreditar nas besteiras que você posta", criticou um terceiro.

Tiff já havia viralizado na web ao falar sobre seu casamento com o marido, um homem de 80 anos. Após críticas, ela saiu em defesa da relação. "[Ele] pode ser velho, mas isso não o impede de viver a vida que ele quiser, se isso significa escolher o tipo de mulher que ele deseja", disse na época.

A criadora de conteúdo adulto também já gravou vários outros vídeos com homens mais velhos. No seu perfil no Instagram, ela brinca sobre suas preferências e diz ter "problemas com vovôs".