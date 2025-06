Meghan quer seguir, mas Harry está 'preso' a briga familiar, diz revista

Eles sabem de tudo que está acontecendo no Reino Unido, mas são deixados de fora dos detalhes. Não há confiança [entre as famílias] , disse fonte à revista People

Charles e Harry estão longe de fazer as pazes, e o "racha" já dura cinco anos. No mês passado, após perder uma batalha judicial para reaver sua segurança policial no Reino Unido, Harry disse que o pai não fala mais com ele.

O rei também não é encorajado a consertar a relação com o filho. Segundo pessoas próximas à família real, Charles e William não confiam mais em Harry. As pessoas em volta do rei também não apoiam uma reconciliação: William não quer falar com o irmão, enquanto a rainha Camilla "não se mete" no assunto.