Como Record 'conquistou' Marisa Orth para programa de namoro?

Marisa Orth será comentarista fixa do Love & Dance Imagem: Edu Moraes/Record

Gosto de bater-papo e sou a que puxa papo no elevador, no táxi. O homem do Uber me conta a vida dele toda numa corrida de 15 minutos. Eu sou conversadeira, e acho que é isso que também atraiu o programa para me chamar.

Habilidade de improvisação adquirida nas artes cênicas é o seu diferencial para tirar informações curiosas dos participantes. "Consigo improvisar, fazer umas piadas. Eu tenho essa habilidade e esse prazer. Adoro falar de romance. Posso não conhecer a pessoa, mas quero saber se ela é casada ou solteira. Estou me sentindo bem à vontade."

Marisa promete divertir o público com os comentários do Love & Dance Imagem: Edu Moraes/Record

Como será o Love & Dance?

O programa, formato inédito no Brasil, será comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com Marisa Orth como comentarista fixa, avaliando as performances. A cada semana, dois convidados se juntarão ao time do programa para analisar as apresentações.