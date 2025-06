Marisa Maiô: como influenciador criou programa de auditório absurdo com IA

O programa de auditório foi criado por Raony usando a inteligência artificial Veo 3, do Google. Por meio de comandos de texto, a IA gera vídeos ultrarrealistas, fiéis à descrição e em alta resolução. É possível incluir trilhas sonoras, diálogos sincronizados com as imagens e barulhos de fundo.

Eu fiz para testar a ferramenta. Sou muito fascinado por tecnologia, fico muito curioso. Acredito que todo mundo fica um pouco curioso. [...] Conseguir criar isso através da IA sem escrúpulos foi uma experiência muito engraçada . Raony Phillips, em entrevista ao UOL News

A atração fictícia conta com diálogos absurdos, marca registrada das produções de Raony. "Bom dia, gente. Hoje, a gente está aqui com essas lindas mamães e daqui a pouco uma delas vai ter que entregar um bebê para adoção contra a própria vontade", diz a "apresentadora" Marisa.

O criador conta que não esperava que o trecho repercutisse tanto. "Eu tenho usado algumas coisas de IA. Não são muito perceptíveis, são coisas simples. Eu vejo a IA muito menos como uma solução profissional, mas mais um hobby descontraído, sem grandes pretensões. Eu geralmente faço esse tipo de coisa com meus amigos 'de rolê' e aí resolvi postar."

Raony destaca que a IA não faz nada "sozinha" e há um trabalho de criatividade por trás desse tipo de vídeo. "Eu criei todo o texto, o formato do programa, tudo isso precisa ser detalhado. A IA não tem essa ideia do nada. Foi muito um trabalho de escrita, e isso é preocupante porque eu escrevi aqueles absurdos", brinca.