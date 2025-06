Margareth Menezes: 'Audiovisual é nossa ponta de lança e devemos apoiá-lo'

Wolney Oliveira, o diretor do longa, revisita o tema do cangaço 14 anos após lançar "Os Últimos Cangaceiros", que conta a história de vida do casal de Durvinha e Moreno, ex-integrantes do grupo de Lampião. "O novo filme resgata a história de Lampião, Maria Bonita e seu grupo, bem como histórias do cangaço", explica. "Tive a sorte de contar com grandes entrevistados, como Ariano Suassuna, J. Borges, Espedito Seleiro e tantos outros".

A biografia mergulha na complexidade do personagem, seu legado, lendas e polêmicas, segundo o jornalista Vitor Búrigo. "Não é só um 'é bandido ou herói?'", afirma ele no Plano Geral desta quarta-feira. "Conta toda essa trajetória, com uma contextualização do cangaço e com outros cangaceiros".

Lampião e Maria Bonita com o bando Imagem: Benjamin Abrahão

O filme, que começou a ser desenvolvido em 2005, só foi concluído no ano passado, 2024. "Foram anos coletando entrevistas", diz Búrigo. "É um passeio histórico por muitos acontecimentos da vida do Lampião (...) e com imagens emblemáticas".

Na avaliação da jornalista Flávia Guerra, este é um filme que ensina os brasileiros sobre sua própria história. "Ao mesmo tempo, é um filme divertido, gostoso, de causos e muita imagem de arquivo", diz. "É um filme que tem que ser visto por todos, da escola aos cinemas".

Wolney destaca ainda que o tema é um dos mais relevantes para a cultura nacional. "O tema cangaço é o tema mais abordado no cinema brasileiro —existem mais de 60 filmes de ficção sobre o cangaço", diz ele, que completa: "Mas esse é o primeiro documentário [sobre o tema]".