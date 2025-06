Mais um crime? Malígno, Alexandre ataca personagem bondoso em 'A Viagem'

Téo (Maurício Mattar) decide visitar o cunhado na penitenciária. A intenção é oferecer apoio no dia do aniversário de Alexandre, mas o encontro toma um rumo perigoso.

Téo (Maurício Mattar) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Mesmo recebendo um livro como presente, Alexandre reage com frieza. Em poucos minutos, retoma seu discurso de rancor.

Enfurecido, tenta agredir Téo com uma colher afiada, usada como arma. A ação violenta só é contida graças à intervenção de um guarda.

Téo deixa o local com a camisa rasgada e visivelmente abalado. A família se assusta com o relato do ataque. Isso acontece poucos capítulos antes de Alexandre tirar a própria vida na cadeia. Veja as cenas do ataque a Téo a seguir.