Lucimar abre boca de sacola e faz Jorginho sofrer em 'Vale Tudo'

No capítulo de sexta-feira (6), da novela "Vale Tudo" (Globo), César tenta se justificar para Maria de Fátima. Afonso conversa com Celina sobre a instabilidade da relação com Solange.

Eunice percebe que Marco Aurélio está interessado em Leila. Maria de Fátima finge estar feliz quando César avisa que está tudo pronto para eles viajarem para o Uruguai.

Maria de Fátima avisa a Raquel que viajará por três semanas a trabalho. Maria de Fátima se faz de difícil durante conversa com Afonso. Marco Aurélio e Leila se encontram.