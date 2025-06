Leo Lins rebate juíza e diz que país vive 'epidemia da cegueira racional'

Ele também citou a corrupção como um "padrão" no país e o escândalo do INSS. "Se piada incentiva o crime, ódio e preconceito. Provavelmente as pessoas envolvidas no desvio de bilões do INSS, coitadas, às vezes, só ouviram muitas piadas sobre corrupção. Estavam rindo e roubaram. A culpa não é dele"

Reforçou que não acha perigoso quando alguém ri de suas piadas, mas sim quando piadas causam agressões. Citou os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo em 2015, execução de comediante no Paquistão, a vez que Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock ou quando ele "tomou um soco na cabeça pelas costas" em São Paulo.

Não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Proibir é impedir milhões de pessoas de se divertirem por um idiota... É isso que estamos fazendo: nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado de que somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom e ruim, e que precisamos do Estado falando do que você pode rir, ouvir, comer, falar e pensar.

Humorista agradeceu o apoio que tem recebido, fez projeção para o futuro e disse esperar não ser preso. "Agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Recebi milhares de mensagens. Foi acima da minha expectativa... Recebo muitas mensagens pessoais de pessoas que falam que minhas piadas ajudaram a superaram a depressão, a perda de alguém ou uma enfermidade".