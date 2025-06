Programação da Globo hoje; veja novos horários com jogo da seleção às 20h

A programação da Globo terá mudanças hoje por conta da exibição da partida do Brasil diante do Equador, às 20h, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

O que muda na programação

Por conta do futebol, o 'Jornal Nacional' terá o seu horário alterado. O principal telejornal da emissora carioca vai começar mais cedo, às 19h15.

A mudança também acontece na novela 'Vale Tudo'. A exibição do episódio inédito será após o jogo do Brasil, segundo a emissora.