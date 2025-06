Influencer eleita perfeita pela IA abre jogo sobre segredos de beleza

Janaína Prazeres foi eleita como "mulher perfeita" pela Playboy da Noruega, após análise de inteligência artificial, e contou sobre seus segredos de beleza.

O que aconteceu

Influenciadora confessou usar colágeno íntimo. "Comecei a usar há cinco anos, após perceber mudanças naturais no meu corpo que afetavam minha autoconfiança. Queria me sentir bem comigo mesma em todos os aspectos, e esse cuidado específico me proporcionou isso", disse em entrevista ao Globo.

De acordo com ela, notou inúmeros benefícios com o colágeno. "Senti uma melhora na firmeza e hidratação da região íntima, o que contribuiu para minha segurança e conforto no dia a dia. É um cuidado que recomendo para todas as mulheres que desejam se sentir bem consigo mesmas", pontuou.