Ex-integrante do Raça Negra morre após ser encontrado desacordado na rua

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu aos 69 anos. A causa da morte não foi revelada. A informação do falecimento do artista foi confirmada para Splash pela SSP.

O que aconteceu

No último sábado (31), o artista acabou sendo encontrado desacordado em uma calçada na zona leste de São Paulo. Assim, ele foi levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu e morreu.

Os familiares do artista já fizeram o reconhecimento do corpo de Edson Café no Instituto Médico Legal. Ele era morador de rua há 10 anos e lutava contra o vício em drogas.