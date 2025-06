Ex-estrela de reality morre aos 44 anos nos EUA

Elijah Inegbedion, irmão mais novo de Lewis, também fez um desabafo. "Estou sem palavras há alguns dias. E seria errôneo pensar que eu teria palavras para descrever a pessoa que você foi e o legado que você deixou para trás. [...] Deus me abençoou quando me fez seu irmão mais novo e, por isso, sou eternamente grato", escreveu em um post no Facebook.

Khadiyah ganhou a fama ao participar da 3ª temporada de "Love & Hip Hop: Atlanta", em 2014. Na época, ela vivia um relacionamento com o rapper Young Joc. Posteriormente, ela voltou a aparecer na temporada seguinte da atração.

Nas redes sociais, muitos recordaram de um meme de KD no reality. Ela entrou numa briga após ser questionada se estava transando com Joc e responder: "Eu absolutamente estou. Toda noite".

Seguidores e espectadores do reality lamentaram a notícia. "'Eu absolutamente estou... toda noite' sempre vai ser icônico. Descanse em paz, KD", disse um perfil no Instagram. "Ah, cara, ela era a corretora, a advogada, a melhor amiga. Descanse em paz", comentou outra.

A família fará um memorial para Khadiyah no dia 14 de junho, em Oklahoma City, nos Estados Unidos.