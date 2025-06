Estrela do reality Grávida aos 16 desabafa sobre morte do filho adolescente

Whitney Purvis, 33, falou pela primeira vez sobre a morte repentina de seu filho mais velho, Weston Owen Gosa Jr., 16.

O que aconteceu

A moça admitiu tem que sido muito difícil para ela aceitar a tragédia. "Parece que o tempo congelou. Quando não estou chorando, só consigo ficar olhando para o teto. Eu não consigo me distrair, só penso nisso o tempo inteiro. Detesto até pegar no celular. É difícil até conversar. Fico oscilando entre tristeza e raiva. Nunca chorei tanto assim. Meus olhos estão inchados", desabafou, em conversa com a revista People.

Ela recebeu a notícia da tragédia através do pai do menino, também chamado Weston. "Quando atendi, ele já estava chorando antes de falar qualquer coisa. Na hora eu soube que era algo ruim. Saí dirigindo de volta pra casa e só gritava no carro. Gritava o mais alto que podia."