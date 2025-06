Dois atores de 'História de Amor' perderam filhos em acidentes trágicos

Eu estava em Manaus, gravando uma novela chamada 'Amazônia'. Estava no café da manhã no hotel, quando me chamaram no balcão para atender o telefone fixo. O pai da Nara (ex-mulher e mãe do rapaz) me disse: 'Houve um acidente com o Rodrigo'. Ouvi pela voz que era alguma coisa grave. Na hora, perguntei: 'Morreu?' Ele respondeu que meu filho tinha caído da janela. É uma dor que não acaba. É a vida invertida. José de Abreu, ao canal português SIC

Rodrigo, filho de José de Abreu Imagem: Divulgação

Na época da tragédia, cogitou-se a possibilidade de suicídio, hipótese depois descartada. Segundo José de Abreu, uma testemunha ocular - uma camareira do prédio vizinho —afirmou que se tratou de um acidente.

O analista dele também descartou suicídio. Disse que Rodrigo não dava sinais. O delegado explicou: quem se mata se lança. Rodrigo caiu, bateu no prédio durante a queda. Foi um acidente. José de Abreu, ao SIC

Em 2024, o ator, que esteve no elenco da novela "Volta por Cima", falou sobre o filho. "Este foi minha primeira criança. Rodrigo. Morreu tragicamente aos 20 anos", escreveu o ator no Instagram. Em seguida, desabafou: "Volta e meia pego seus documentos, cartas, escritos e me tranco no banheiro para chorar. Faz 33 anos", revelou.