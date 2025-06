Como Ronaldo despedaça o coração de Bia no final de 'Garota do Momento'

Em "Garota do Momento" (Globo), Beto desabafa com Lígia e logo depois briga com Bia. A mãe do rapaz, sem paciência, afirma a Raimundo que a jovem vilã é a razão da infelicidade dos filhos.

Mais tarde, Raimundo anuncia que Ronaldo foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. E, sem pestanejar, o jovem publicitário afirma para Bia que deixará o país. Tudo isso acontece no capítulo desta quinta-feira (5).

A princípio, Ronaldo chamará Bia para ir com ele ao exterior. No entanto, após a pretendente confessar as maldades que fez com Beatriz, hesitará e desistirá de levá-la, causando grande infelicidade na antagonista, que deve se redimir nos últimos capítulos.