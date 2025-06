Clarice obriga Bia a confessar seus podres na frente de todos

Diante da revelação, a dona da Magnifique decide reunir Beatriz (Duda Santos), Ronaldo (João Vitor Silva) e o próprio Beto para que Bia esclareça tudo diante de todos. Durante o confronto, a protagonista questiona os laudos médicos apresentados pela irmã.

Pressionada, a jovem admite que o primeiro exame foi forjado por sua avó, Maristela (Lilia Cabral). Bia complementa contando que, para garantir um resultado positivo no segundo, passou a noite com Ronaldo.

Decepcionada, Clarice ordena que Bia deixe imediatamente a casa de Raimundo (Danton Mello) e vá morar com ela na pensão. Com isso, abre caminho para que Beto possa pedir a anulação do casamento e, enfim, viver seu amor com Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.