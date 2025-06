Chico: Dhomini no Power Couple prova por que ele ganhou o BBB 20 anos atrás

Dhomini e sua mulher, Adriana, estão na berlinda do Power Couple nesta semana. Na parcial mais recente da enquete UOL, eles aparecem disputando voto a voto a permanência no jogo contra o casal rival, Carol e Radamés. As chances deles dentro do reality show da Record foram avaliadas por Chico Barney e Bárbara Saryne durante o Central Splash desta quinta-feira (5).

Ele tem sido um dos nomes mais fortes dentro do reality, protagonizando diversas polêmicas dentro da casa —incluindo intervenções da produção em episódios que se descontrolou com outros participantes do jogo.

Bárbara acredita que Adriana e Dhomini ocupam uma posição de contraponto diante dos protagonistas Carol e Radamés, que foram o primeiro casal a ganhar torcida dentro do Power Couple. "Ninguém é unanimidade, então uma parte do público não gosta deles e ia torcer para quem viesse contra", opina a apresentadora.