Carol Marra quer fugir da 'caricatura' de mulher trans em 'Dona de Mim'

Natara além da fábrica

Essa é a segunda novela da atriz, que se define como uma "noveleira de carteirinha" desde criança. "Eu dizia para minha mãe que um dia eu estaria dentro daquela caixinha, e quem diria que hoje estou nela", lembra.

Na história, Carol vive Natara, a chefe do setor de controle de qualidade da empresa de Abel (Tony Ramos). Com postura firme no trabalho, ela exige resultados da equipe e mantém a disciplina do setor. Fora dali, porém, a personagem começa a mostrar outras facetas. "A partir do capítulo 44, o público vai conhecer uma Natara mais leve, divertida. Ela ainda tem muito a mostrar", antecipa a intérprete.

Sobre a possibilidade de um romance para a personagem, ela torce para que aconteça. "Tomara que seja discutido de forma leve, para normalizar os corpos trans, que muitas vezes são representados de forma caricata ou estereotipada [...] Quem sabe ela não encontra um namoradinho no forró de São Cristóvão? Ela é trabalhadora, merece uns beijinhos", brinca.

A convivência com Kami (Giovanna Lancellotti) é outro destaque na história de Natara, já que as duas dividem cenas marcadas por uma relação profissional tensa. "A Natara precisa cobrar porque é cobrada também. É um ambiente de muita responsabilidade. Fora da fábrica, a relação entre as personagens deve amadurecer", adianta.