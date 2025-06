Bia pode se tornar boazinha para conquistar rapaz em 'Garota do Momento'

No capítulo de sexta-feira (6), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia se desespera com a possibilidade de perder Ronaldo.

Beatriz pressiona Basílio. Maristela aciona Orlando para sabotar o negócio de Basílio com Marlene.

Mariana faz sucesso no programa de Anita. Beatriz comenta com Beto que acredita que Bia goste de Ronaldo de verdade.