A banda preferida do ator Cillian Murphy, de Oppenheimer e Peaky Blinders

Radiohead Imagem: Divulgação

Complexidade das canções e a voz marcante de Thom Yorke, vocalista da banda, conquistaram o ator. "Há uma profundidade na música do Radiohead, e uma complexidade incrível na voz do Thom Yorke. Isso simplesmente se encaixa", explicou.

Trilha sonora de Peaky Blinders

A partir da terceira temporada, a série incorporou diversas faixas do Radiohead. Entre elas "Life in a Glass House"; "I Might Be Wrong"; "You and Whose Army?"; "Pyramid Song" e "Climbing Up the Walls".

Parceria se estendeu ao grupo The Smile. A banda é formada também por Thom Yorke, com Jonny Greenwood e Tom Skinner. A faixa "Pana-vision", do álbum A Light for Attracting Attention (2022), foi usada no episódio final da série e ganhou um videoclipe com cenas da produção.

Segundo Murphy, o uso das músicas do Radiohead em "Peaky Blinders" foi um privilégio. "Esses caras não emprestam muito a música deles. Eles são super exigentes, então tivemos muita sorte", comemorou.