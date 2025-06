Traição, briga na Justiça: série traz início de treta no elenco de 'Chaves'

Ele pensou que tudo era criação dele. Como sabia escrever roteiros, pensava 'sou um gênio'. Ele menosprezou seus companheiros. Ele era o dono da Chiquinha, do Seu Madruga, do Sr. Barriga, da Dona Florinda, de tudo. Carlos Villagrán em entrevista ao "Programa do Porchat", em 2016

Villagrán deixou "Chaves" para tentar carreira solo, mas Bolaños não autorizou o uso do personagem Quico em um novo programa na emissora mexicana Televisa. O ator tentou assumir os direitos do personagem na Justiça, mas não conseguiu. Villagrán precisou rebatizar o personagem como "Kiko" e, no início dos anos 1980, aceitou proposta de uma TV venezuelana para produzir um programa com o personagem. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Os problemas do elenco também envolveram uma suposta traição. Florinda Meza, que interpretava a dona Florinda, e Roberto Bolaños iniciaram uma relação durante viagem do elenco ao Chile, logo após o divórcio do autor, em 1977. Ele se separou de Graciela, com quem teve seis filhos, e permaneceu com a atriz até a morte, em 2014.

Em sua autobiografia, lançada em 2006, o criador de "Chaves" admitiu ter se sentido culpado por trair a mulher —inclusive, deixou todos os bens do casal para ela—, e revelou que os filhos demoraram para aceitar o relacionamento com Florinda Meza.

Maria Antonieta de Las Nieves, intérprete de Chiquinha, criticou Florinda Meza pelo relacionamento com Roberto Bolaños. "Que maravilha ter encontrado uma segunda mulher que o queira, mas uma mulher que o distancia de todos? Deve ser algo muito difícil", disse à imprensa peruana em novembro de 2014 sobre Meza ter afastado o artista de sua primeira mulher.

Antes, Florinda Meza viveu um affair com Carlos Villagrán. "Foi difícil de acreditar, porque o convite partiu dela, ela me pediu a carona, ela me convidou para a casa dela e tudo mais, mas foi tudo muito breve, não durou nada", disse ele em entrevista ao programa argentino Intratables, em 2021. Villagrán também disse publicamente que Meza viveu um romance com Enrique Segoviano, diretor de "Chaves".