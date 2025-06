Técnico da seleção, Ancelotti fez 'ponta' em filme e tem amiga em Hollywood

Carlo Ancelotti, 65, faz a sua estreia, na noite de hoje, como técnico da Seleção Brasileira. O italiano vive a sua primeira experiência no comando de um país, mas o frio na barriga pode-se dizer que é pequeno para ele que já se arriscou, até mesmo, como estrela de cinema.

As aventuras de Ancelotti nos cinemas?

Ao todo, Carlo Ancelotti fez três aparições em filmes entre suas experiências entre treinador e jogador. Um deles, inclusive, é um longa-metragem de nível hollywoodiano.

Em 2016, Ancelotti topou convite da atriz Zoë Saldaña, que fez "Avatar" e "Emilia Pérez", para assistir às filmagens do filme "Star Trek: Beyond". A aproximação do treinador com a atriz se deu pela relação de amizade com o marido dela, o estilista italiano Marco Perego —que o procurou para declarar ser fã de seu trabalho durante passagem do treinador pelo Napoli (ITA).