'Vale Tudo' ganha 5 novos personagens; eles existiam na versão original?

Os capítulos mais recentes do remake de "Vale Tudo" (Globo) apresentaram três novos personagens, e outros dois devem ser introduzidos nos próximos dias. Mas será que eles faziam parte da versão original da trama, exibida em 1988?"

Mário Sérgio (Tho más Aquino)

O novo funcionário da Tomorrow surgiu no capítulo do último sábado para mexer com a vida de Solange (Alice Wegmann). Na primeira versão da história, exibida em 1988, ele foi interpretado por Marcos Palmeira.