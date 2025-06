Rayanne e Victor vencem 6ª Prova dos Casais do Power Couple 7

Quem estivesse na posição de orientado, estaria vendado e vestido de bicho de pelúcia, tendo apenas as dicas do seu par como guia para executar todas as tarefas no menor tempo possível. Deveria ainda recolher os bichos de pelúcia conquistados em cada uma das brincadeiras.

O orientador começou a prova dentro do carrinho, como motorista. Já o orientado estava ao seu lado no banco do passageiro.

Vencia a prova o casal que conseguisse passar pelos pit stops no menor tempo possível, levando R$ 20 mil e também imunidade na formação da 6ª DR. Rayanne e Victor venceram a disputa.

Já a dupla com pior tempo foi direto para a DR. Emilyn e Everton ocuparam essa vaga.