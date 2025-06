Rodrigo Hilbert nega falta de sexo com Fernanda Lima: '5 vezes em 3 dias'

Fernanda Lima, 47, e Rodrigo Hilbert, 45, publicaram um vídeo bem-humorado sobre a recente polêmica em torno de sua frequência sexual como casal.

O que aconteceu

O ator recordou que, em recente viagem a Paris, chegaram a fazer sexo cinco vezes em três dias. "A gente viajou para Paris semana passada e transamos cinco vezes em três dias. Isso é ruim? Quer mais?", ironizou ele. "Sempre mais", respondeu Fernanda, aos risos.

Diversos internautas — inclusive famosos — divertiram-se com a reação brincalhona do casal ao tema. "Hahahaha! Sério, vocês são brabos demais. Desde sempre. Me pegou muito!", comentou o ator Felipe Roque, 38, no post do casal. "Por aqui é igual. É só um cansaço e depois toma-lhe lenha!", brincou Samara Felippo, 46, que namora o humorista Elídio Sanna, 40.