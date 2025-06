Rihanna perde R$ 2 bilhões de fortuna após mudanças em empresa

Rihanna, 37, perdeu cerca de R$ 2 bilhões de sua fortuna no último ano.

O que aconteceu

A artista e empresária teve uma redução de aproximadamente 29% de seu patrimônio. A revista Forbes divulgou que a fortuna de Rihanna passou de US$ 1,4 bilhão para US$ 1 bilhão em 2025 — em torno de R$ 7,9 bilhões para R$ 5,6 bilhões na atual cotação do dólar.

Um dos possíveis motivos para a queda do patrimônio foi uma mudança na liderança dos negócios de Rihanna. "A CEO da sua marca de lingerie, Savage X Fenty, pediu demissão em agosto de 2024 para assumir a Victoria's Secret", destacou o artigo da revista.