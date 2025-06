Quem é Marisa Maiô: a IA está rindo conosco ou rindo de nós?

Os parágrafos acima foram gerados pelo ChatGPT a partir de um pedido meu: requisitei que me trouxesse todas as informações disponíveis a respeito da tal da Marisa Maiô. Além do texto, ele ainda me recomendou três links com belos maiôs para comprar.

Ao mesmo tempo em que a tecnologia avança ferozmente, nosso entendimento sobre o uso ferramental dessas infinitas possibilidades ainda é muito incipiente. Fiquei assustado com a perfeição do vídeo, mas o que realmente me chamou atenção foi a verve do roteirista. É um vídeo divertidíssimo, com mais alma que muito programa matutino real.

Os trechos foram imaginados pelo Raony Phillips, internauta veterano conhecido pelo excelente 'Girls in the house', série de animação que tem um séquito de fãs há muitos anos. Por isso a Marisa Maiô é tão boa: para além da esquisitice dos tempos sombrios em que vivemos, a ideia partiu de criatividade e de humor plenamente genuínos.

Na bio do seu perfil no Instagram, Raony elenca uma miríade de ocupações: artista independente, escritor, compositor, ator, ilustrador e diretor. Alguém menos gabaritado talvez não conseguisse fazer um produto final tão divertido. Até onde pude entender, ainda se trata de uma criação humana que por acaso foi concatenada por IA.

kkkkkkkk eu preciso desse programa pic.twitter.com/ZFZAZEoc9b -- Rao (@RaonyPhillips) June 3, 2025

Ainda é um terreno pouco explorado e certamente toda iniciativa dessa espécie causará algum tipo de controvérsia. Estou curioso para ler contrapontos e problematizações. De qualquer forma, fico feliz por ver a comédia autoral aproveitando os caminhos da tecnologia. Mas até quando seguiremos com o sorriso estampado no rosto?